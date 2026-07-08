Exposición revive el ancestral juego de pelota en el Centro Histórico de Ciudad de México

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Ciudad de México, 8 jul (EFE).- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) inauguraron este miércoles en el Museo del Templo Mayor la exposición temporal ‘El juego de pelota en Tenochtitlan’, una muestra diseñada para descubrir el profundo significado histórico, ritual y cultural de esta emblemática práctica mesoamericana y prehispánica.

La exposición presenta el juego de pelota y su cultura a través de más de un centenar de piezas arqueológicas y etnográficas, entre las que se pueden ver varios objetos procedentes de hallazgos recientes.

El juego de pelota era un ritual religioso y cultural mesoamericano donde dos equipos se enfrentaban en una cancha de piedra para mantener en movimiento una pesada pelota de hule macizo usando únicamente las caderas, los muslos y las rodillas con el fin de hacerla pasar por un anillo vertical en el muro.

Entre las piezas expuestas, destacan unas pelotas de hule procedentes de El Manatí, un importante sitio arqueológico en el estado de Veracruz, figuras de diferentes culturas que representan a jugadores de pelota y restos humanos como unas vértebras procedentes de un sacrificio.

“El juego de pelota desempeñó un papel crucial en la esfera social y política de la sociedad mesoamericana” declaró el coordinador de Arqueología del INAH, Francisco Mendiola Galván quien puso en valor el significado cultural, histórico y cosmológico del juego.

El director del Programa de Arqueología Urbana del INAH, Raúl Barrera, destacó a EFE que México posee actualmente un registro oficial de 1.233 canchas prehispánicas de un universo estimado de más de 3.000 en toda Mesoamérica.

También, subrayó que esta exposición temporal «deriva de los trabajos arqueológicos que llevamos a cabo en la calle de Guatemala, el número 16, donde encontramos parte del Teotlachco», el ancestral juego de pelota de los dioses del recinto sagrado mexicano.

Bajo la calle República de Guatemala, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, se encuentra la cancha de Teotlachco que le da vida a esta exposición, que fue encontrada durante la remodelación del Hotel Catedral.

“Es una gran responsabilidad y un compromiso con la sociedad regresarle ese pasado a la gente para que lo conozca y que no lo perdamos” añadió Barrera, quien dirigió el proyecto que en 2009 nació para descubrir la cancha de Teotlachco que hay bajo el Hotel Catedral.

‘El juego de pelota en Tenochtitlan’ es ya la segunda exposición sobre el juego de pelota expuesta por el INAH y la Secretaría de Cultura en apenas una semana, sumándose a ‘Tlachtli. Espacios de juego sagrado’ inaugurada en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México el pasado jueves.

La exposición se presentó en el marco del Mundial Cultural, una iniciativa del Gobierno de México para realizar actividades culturales en el contexto de la celebración del Mundial de fútbol 2026. EFE

(foto)(video)

djm/csr/seo