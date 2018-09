Ya en vida, Balthus recibía críticas. Algunos veían pedofilia en sus jóvenes con poses lascivas, mientras que él solamente veía arte. Su viuda, que también fue su modelo, expresó que no entendía el escándalo. Subrayó a la RTS que el cuadro de Therèse es “sobre todo, una pintura hermosa”, e invitó a “mantener una mirada inocente. Si una falda levantada evoca sexo, creo que es, en mucho, un problema de los países cristianos”.

(it)

Los trabajos de Balthus no habían sido expuestos en Suiza desde hacía una década.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Retrospectiva única y obras inacabadas de Balthus swissinfo.ch y RTS 03 de septiembre de 2018 - 16:00 La Fundación Beyeler presenta la exposición Balthus en Basilea, una primicia para la Suiza de habla alemana que incluye el óleo ‘Thérèse rêvant’, una obra que generó polémica y fue retirada del Museo Metropolitano de Nueva York. En paralelo, en Lausana se exhiben creaciones inconclusas del artista figurativo. En la retrospectiva que presenta la Fundación Beyeler desde el 2 de septiembre, las jóvenes y los gatos, la meditación y la realidad, el erotismo y la inocencia, lo familiar y lo extraño, coexisten en una concepción simétrica y original. Incluye cuarenta obras maestras procedentes de Estados Unidos, Francia y Suiza. Los trabajos de Balthus no habían sido expuestos en Suiza desde hacía una década. Los límites del arte La Fundación Beyeler decidió exhibir un cuadro que recientemente generó polémica. En diciembre pasado, una activista del movimiento ‘#metoo’ lanzó una petición contra ‘Thérèse rêvant’ (‘Teresa soñando’), una obra que pretendidamente “novela la sexualidad infantil”. Cerca de 12 000 firmas pidieron el retiro de la pintura del Museo Metropolitano de Nueva York. Raphaël Bouvier, curador de la exposición de Basilea, dijo a la radio y televisión pública suiza RTS que “nunca se puso en tela de juicio la exhibición de esta pintura como resultado de la controversia. Por el contrario, parecía aún más importante mostrarla, para que todos pudieran forjarse su propia opinión”. Ya en vida, Balthus recibía críticas. Algunos veían pedofilia en sus jóvenes con poses lascivas, mientras que él solamente veía arte. Su viuda, que también fue su modelo, expresó que no entendía el escándalo. Subrayó a la RTS que el cuadro de Therèse es “sobre todo, una pintura hermosa”, e invitó a “mantener una mirada inocente. Si una falda levantada evoca sexo, creo que es, en mucho, un problema de los países cristianos”. Inconclusas Además de la exposición de Basilea, el edificio en construcción del Museo Cantonal de Bellas Artes de Lausana, que abrirá sus puertas en 2019, muestra por primera vez las obras inconclusas de Balthus producidas en sus últimos años. Estos bocetos y trabajos fueron almacenados en su estudio en Rossinière, en los preAlpes de Vaud. La muestra ‘Balthus inacabado’ fue organizada por la Asociación Taller de Balthus y puesta en escena por el director estadounidense Robert Wilson con el empleo de luz y sonido. Balthus Balthasar Klossowski (Balthus), pintor figurativo nacido en París en 1908. Segundo hijo de un pintor e historiador de arte germano-polaco y una artista judío-alemana. Trabajó como pintor desde los 16 años copiando obras de Piero della Francesca y Massacio. Desde los 27 años pintó sus propias obras figurativas en París y luego algunas obras neoclásicas controvertidas que representan la “belleza perfecta” de las adolescentes. Fue un artista prolífico. En Suiza, Balthus se estableció durante la Primera Guerra Mundial en Berna, luego en Ginebra, donde pasó su adolescencia. Regresó a París, pero durante la Segunda Guerra Mundial se refugió en Suiza, primero en Berna, luego en Friburgo y Ginebra. Se casó con Setsuko y se instaló con su familia en el Grand Chalet de Rossinière, un pueblo en el Pays d'Enhaut, en los preAlpes de Vaud, donde montó su taller y vivió sus últimos 24 años. Balthus murió en Rossinière a los 93 años en 2001.