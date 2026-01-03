Expresidenta Áñez dice que «fin de la tiranía» en Venezuela va por un «camino imparable»

La Paz, 3 ene (EFE).- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez sostuvo este sábado que el «fin de la tiranía narcoterrorista» continúa por un «camino imparable», tras el ataque aéreo de Estados Unidos y el anuncio de la detención del líder venezolano, Nicolás Maduro.

En una publicación en sus redes sociales, Áñez (2019-2020) señaló que el «inicio de la liberación de Venezuela comenzó el 28 de julio» del año pasado, «con la elección por voto popular» del opositor Edmundo González Urrutia y «la conducción de la líder y heroína de la libertad» María Corina Machado.

Según la exmandataria boliviana, ambos líderes venezolanos «vencieron» en las urnas «al dictador Nicolás Maduro en una jornada que el régimen chavista desconoció y tiñó de más represión, más persecución, más presos políticos».

«El fin de la tiranía narcoterrorista y el inicio de la restitución del Estado de Derecho continúa su camino imparable hasta que asuma el verdadero presidente electo, retorne María Corina Machado dejando atrás la clandestinidad y cada venezolano en el mundo que festeja su pronta vuelta a casa. ¡Viva Venezuela libre!», agregó.

El también conservador gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, escribió en sus redes sociales que «la captura» de Maduro «demuestra que las dictaduras no son eternas».

«Maduro impuso una dictadura mediante el fraude electoral. Y desde esa dictadura, impulsó las más graves violaciones a los derechos humanos y protegió a las mafias internacionales dedicadas al narcotráfico», señaló Camacho, quien hizo «votos para que el pueblo venezolano recupere la democracia, la libertad y la prosperidad».

Áñez y Camacho estuvieron presos durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) por sus roles en la crisis que hubo en 2019 en Bolivia, y recobraron la libertad en noviembre y agosto, respectivamente, después de que la Justicia boliviana revisó sus casos.

Arce y el también expresidente Evo Morales (2006-2019), ambos de izquierda y aliados políticos de Maduro, cuestionaron por separado la acción estadounidense.

Mientras que el Gobierno del centrista Rodrigo Paz apoyó al «pueblo venezolano» en lo que consideró el inicio de un camino de «recuperación de su democracia» y consideró «ineludible» que haya una «transición democrática real» en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, luego de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas. EFE

