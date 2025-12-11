Expresidente Arce se acoge al silencio y esperará en la celda su audiencia por corrupción

4 minutos

La Paz, 10 dic (EFE).- El expresidente de Bolivia Luis Arce se acogió a su derecho a guardar silencio dentro de un caso por presunta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas por el que fue detenido este miércoles y aguardará en una celda policial su audiencia cautelar, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Mariaca dijo a los medios en la ciudad sureña de Sucre que a Arce (2020-2025) «se le ha tomado su declaración informativa en presencia de una comisión de fiscales» y «haciendo uso de su derecho constitucional y estando asistido por su defensa técnica (…) ha decidido atenerse al silencio».

«Ahora esta persona pasa nuevamente a celdas policiales a esperar su imputación formal y vamos a esperar que la autoridad jurisdiccional, llámese juez, pueda señalar la audiencia de medidas cautelares para esta persona que hoy se encuentra en calidad de aprehendido», señaló el fiscal general.

Arce fue aprehendido pasado el mediodía en La Paz y fue trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), investigado como «principal responsable» del «millonario daño económico» que hubo en el Fondo de Desarrollo Indígena, indicó más temprano el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Según Oviedo, la investigación se debe a que, en su momento, se autorizó desde el llamado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) «traspasos de ingentes cantidades de dinero» del Estado «a cuentas particulares» para «proyectos fantasmas» o que se realizaron «a medias».

El ministro afirmó que Arce «tenía la responsabilidad directa» de estos hechos porque, como ministro de Economía del Gobierno de Evo Morales (2006-2019), presidió el directorio de esa instancia.

«Los delitos denunciados son favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta económica», señaló Oviedo.

El ministro y el fiscal explicaron por separado que los hechos por los que Arce es investigado ocurrieron en el periodo en que fue ministro y no presidente, por lo que en este caso le corresponde un proceso penal y no un juicio de responsabilidades.

La exministra de la Presidencia de Arce María Nela Prada dijo a los medios que «se ha cometido un abuso por completo» con la detención de Arce y aseguró que no fue notificado para declarar.

Según Prada, Arce presentó «todos los descargos» correspondientes en su momento, cuando era ministro, por las investigaciones del caso Fondioc.

El Fondioc se creó en diciembre de 2005, un mes antes de que Evo Morales asumiera la Presidencia del país por primera vez, para gestionar y recibir recursos para proyectos de desarrollo en comunidades indígenas.

Diversos casos de corrupción en el manejo del Fondioc se conocieron en 2013, pero en su momento el único procesado fue el director de esa instancia, Marco Antonio Aramayo, pese a que fue él quien denunció los presuntos malos manejos.

Aramayo murió en 2022 por una enfermedad y después de estar siete años en detención preventiva por ese caso.

En 2015, el Fondioc fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.

En las puertas de la Felcc, una decena de personas identificadas como la ‘Resistencia Ciudadana Paceña’ se manifestó en la noche a favor de la detención de Arce, con pancartas que decían «Hoy cae un tirano, mañana caerán los que siguen» y «Payaso Arce a la cárcel».

En declaraciones a EFE, el secretario de Comunicación de la ‘Resistencia Ciudadana Paceña’, Juan Carlos Rodríguez, manifestó que Arce «vaya a la cárcel y que pague y que devuelva todo el dinero que se han robado» durante su Gobierno.

«Estamos exigiendo a este Gobierno y a este nuevo comandante (de la Policía) que aplique la ley para que estos sean procesados y también paguen todo el daño que le han hecho a nuestra Bolivia», agregó Rodríguez.

Arce terminó su gestión el pasado 8 de noviembre, cuando Rodrigo Paz fue investido presidente. EFE

gb/rrt

(foto) (video)