Expresidente argentino Macri celebra captura de Maduro, «un dictador que se creía eterno»

1 minuto

Buenos Aires, 3 ene (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) celebró este sábado la captura por parte de Estados Unidos del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y consideró que «Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura».

«Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno», escribió Macri a través de su perfil de la red social X.

Además, expresó que espera que «el orden democrático pueda restablecerse de inmediato» y opinó que «se inicia una época nueva» en la región.

Macri subrayó además que desde hace años denuncia «la dictadura criminal venezolana» y cuestionó los lazos de anteriores gobiernos argentinos con el de Maduro.

Por otra parte, reafirmó su apoyo a la activista opositora venezolana María Corina Machado y la describió como «la gran luchadora por la libertad de Venezuela».

Las declaraciones de Macri siguen a expresiones de apoyo por parte del presidente argentino, Javier Milei, al ataque estadounidense contra Venezuela y la captura de Maduro.

El líder ultraderechista celebró este sábado el ataque mediante una publicación en X con el mensaje: «La libertad avanza. Viva la libertad carajo».

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó hoy que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» e indicó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país». EFE

pd/lab