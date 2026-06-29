Expresidente Castillo pide gracia presidencial para salir de la cárcel en Perú

Compartir

2 minutos

Lima, 29 jun (EFE).- La defensa del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), que cumple una sentencia de 11 años y cuatro meses por el fallido intento de golpe de Estado en 2022, ha presentado un pedido de gracia presidencial para poder ser excarcelado en Lima, después de seis pedidos de indulto rechazados, según informaron este lunes los medios locales.

El ministro de Justicia, Luis Jiménez, declaró a la prensa que el pasado día 25 ingresó «una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales» y que «seguramente, muy pronto, ya tendrá una respuesta del ministerio».

La nueva solicitud presentada por el abogado Tomás Soldevilla, en representación de Castillo, solicita que el Poder Ejecutivo aplique la atribución prevista en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución Política, según informó el portal del diario La República.

Esa disposición permite al presidente ejercer el derecho de gracia en determinados casos establecidos por la norma, como por ejemplo los condenados sin sentencia firme, como es el caso de Castillo.

La defensa del exmandatario ha presentado en los últimos meses hasta seis pedidos de indulto humanitario al presidente interino, José María Balcázar, que tras asumir la presidencia en febrero pasado dijo estar dispuesto a evaluar una excarcelación para Castillo, mediante las opciones legales que puede sugerir la Comisión de Gracias Presidenciales.

Sin embargo, todas las solicitudes han sido rechazadas porque la condena contra Castillo, dictada el año pasado, aún está en apelación y, por lo tanto, no es una condena firme y, ese estatus, invalida el trámite de un eventual indulto, según ha explicado el ministro de Justicia.

El representante legal de Castillo parece agotar las opciones que tiene para liberar al exgobernante, condenado por el delito de conspiración para rebelión, dado que la gestión de Balcázar termina el próximo 28 de julio cuando entregue el poder a la virtual mandataria electa, la derechista Keiko Fujimori, que mantiene una ventaja de más de 40.000 votos sobre su contrincante, el izquierdista Roberto Sánchez, a poco de que se oficialice al vencedor de la segunda vuelta.

Sánchez había prometido liberar a Castillo, en el caso de llegar a la Presidencia, y dedicó su postulación a defender las políticas del detenido exmandatario e incluso llevó puesto el sombrero, oriundo de la provincia de Chota, que usó el exgobernante en la campaña de 2021 cuando venció a Fujimori en segunda ronda.EFE

mmr/nvm