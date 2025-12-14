Expresidente colombiano Iván Duque felicita a Kast y le augura éxitos en diálogo político

Bogotá, 14 dic (EFE).- El expresidente colombiano Iván Duque felicitó al presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, por su triunfo en las elecciones de este domingo y le auguró éxitos en un diálogo con los distintos sectores políticos de ese país.

«Felicitamos a José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile. El pueblo chileno se expresó masivamente en las urnas y reafirmó su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho», manifestó Duque (2018-2022) en su cuenta de X.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), Kast, exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

«Le deseamos muchos éxitos en la gran tarea de generar un diálogo profundo con todos los actores políticos para que permita fortalecer la seguridad y promover el progreso con pleno respeto por las instituciones», agregó Duque.

El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, no se ha pronunciado sobre el triunfo de Kast. EFE

