The Swiss voice in the world since 1935

Expresidente colombiano Uribe condena asesinato de Charlie Kirk y envía su apoyo a Trump

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 10 sep (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) y su partido de derechas, Centro Democrático, condenaron este miércoles el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah (Estados Unidos), y expresaron su solidaridad con su familia y con el presidente Donald Trump.

«Condenamos en los términos más enérgicos el acto violento que le quitó la vida a Charlie Kirk. Nuestra solidaridad está con su familia, el presidente Trump y el pueblo estadounidense», señaló un mensaje publicado en X por Uribe y el partido.

El Centro Democrático, partido al que pertenecía el senador Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto tras permanecer dos meses hospitalizado luego de ser tiroteado en un acto de campaña en Bogotá, añadió que el asesinato de Kirk recuerda que «la libertad, la democracia y la seguridad efectiva deben prevalecer siempre sobre la violencia».

Kirk, de 31 años, fue baleado hoy mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) ante miles de asistentes.

El activista fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, donde murió poco después.

Kirk fundó en 2012 Turning Point USA, un grupo que promueve ideas conservadoras entre universitarios y era criticado por su estilo confrontativo.

Con el tiempo, se alineó estrechamente con el presidente Trump, convirtiéndose en uno de sus defensores más visibles y en un altavoz de su agenda política. EFE

csr/joc/gpv

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR