Expresidente de Ecuador Guillermo Lasso rechaza vinculación con asesinato de Villavicencio

2 minutos

Quito, 22 nov (EFE).- El expresidente de Ecuador Guillermo Lasso (2021-2023) rechazó este sábado las declaraciones del testigo protegido de la Fiscalía Marcelo Lasso Saavedra, realizadas en el marco de un proceso judicial que se ventila en Estados Unidos, en las que lo vincula con el asesinado del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Marcelo Lasso Saavedra, excompañero de prisión del narcotraficante fallecido Leandro Norero, declaró vía telemática que el expresidente y su cuñado, Danilo Carrera, habrían financiado el crimen, según se escucha en un video que circula en redes sociales.

Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un evento político en el centro-norte de Quito y, según Lasso Saavedra, en el caso también estaría involucrado Wilmer Chavarría, alias Pipo, el líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador y quien fue detenido recientemente en España.

«Que un delincuente, convicto y confeso, asistente personal del narcotraficante Leandro Norero, quien además afirma que se dedica a hacer declaraciones falsas por miedo, dinero o rebajas carcelarias, aparezca ahora con una amañada declaración -esta vez pretendiendo enlodarme- es solo un burdo intento de desviar la atención» en la investigación del asesinato de Villavicencio, dijo el expresidente en su cuenta de X.

Y aseveró que «la verdad desborda semejante falsa narrativa. Empezando porque el falso testigo dice que, ‘de oídas’, dizque sabe que ese asesinato fue orquestado para impedir que se divulgue la fábula llamada ‘El Gran Padrino’, cuando esta ya había sido publicada muchos meses antes», anotó.

El año pasado, Carrera fue condenado a diez años de prisión tras ser declarado culpable de delincuencia organizada por haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la Administración de Guillermo Lasso.

Así se desprendió de la investigación del caso ‘Encuentro’, nombre con que dio la Fiscalía si bien en un inicio fue llamado ‘Gran Padrino’ por el medio digital La Posta, que reveló la trama de corrupción.

En la reacción por la declaración del testigo, el expresidente recordó que siendo presidente solicitó la colaboración del FBI para que se investigara con independencia el asesinato de Villavicencio.

«No voy a dejar que me arrastren a las cloacas en las que se mueven cómodamente sujetos de esa ralea. Conmigo se equivocan. Fin de la novela», concluyó el exjefe de Estado. EFE

