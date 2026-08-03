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Expresidente de Honduras se defenderá en libertad ante un tribunal ordinario por lavado

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Tegucigalpa, 3 ago (EFE).- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se defenderá en libertad en el caso de lavado y fraude por el que está acusado y que enfrentará en un tribunal ordinario y no ante la Corte Suprema, como originalmente se planteó, de acuerdo con lo resuelto este lunes por la Justicia hondureña.

El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó en una audiencia a Hernández «medidas cautelares», entre ellas la de prohibición de salida del país, pero denegó el pedido de la Fiscalía de que el expresidente fuera detenido en una cárcel.

Será este juzgado ordinario el encargado del caso luego de que este mismo lunes se declaró «sin lugar» el recurso presentado el pasado viernes por la defensa de Hernández para mantener el caso en el Supremo, luego de que el magistrado originalmente a cargo del caso se declaró el jueves pasado sin competencia para ello. EFE

ac/gf/cpy

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