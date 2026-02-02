Expresidente Duque felicita a Laura Fernández por su triunfo en elecciones de Costa Rica

1 minuto

Bogotá, 2 feb (EFE).- El expresidente colombiano Iván Duque felicitó este lunes a la derechista Laura Fernández por su elección ayer domingo como presidenta de Costa Rica y destacó el carácter ejemplar» de los comicios.

«Felicito a la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, por el sólido respaldo de su pueblo en unos comicios ejemplares. Su agenda en defensa de la democracia, la institucionalidad y la seguridad será fundamental para fortalecer las libertades y el desarrollo en toda la región», escribió en su cuenta de X Duque, quien fue presidente de Colombia entre 2018 y 2022.

El exmandatario deseo éxitos a Fernández señalando que «América Latina necesita liderazgo responsable para superar la demagogia y construir un futuro de oportunidades».

Fernández, candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, ganó el domingo las elecciones presidenciales en Costa Rica con el 48,5 % de los votos, cuando ya se había escrutado el 88,4 % de las mesas, un resultado que le permitió superar con holgura el umbral del 40 % requerido para ganar en primera vuelta.

La presidenta electa es politóloga, tiene 39 años, y se impuso al aspirante del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quien alcanzó el 32,12 % de los sufragios, según los datos divulgados por el Tribunal Supremo de Elecciones. EFE

enb/joc/jgb