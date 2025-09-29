Expresidente georgiano condenado a devolver tres millones de euros a arcas públicas

Moscú, 29 sep (EFE).- El expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili fue condenado hoy a devolver a las arcas públicas casi tres millones de euros por el Tribunal Municipal de Tiflis.

Saakashvili, quien lleva casi cuatro años en prisión, y el exjefe del Servicio de Seguridad estatal, Teimuraz Janashia, deberán devolver cerca de 9 millones de laris (2,85 millones de euros) al presupuesto estatal tras haberlo gastado en fines personales.

Janashai deberá abonar 300.000 laris (95.000 euros), el resto lo pagará Saakashvili.

Esta decisión tiene que ver con su última condena impuesta el 12 de mayo de este año, que le impuso nueve años de prisión por la malversación de fondos públicos durante su presidencia.

La fiscalía cita ropa y regalos comprados con fondos estatales por Saakashvili, la educación de sus dos hijos, tratamientos de depilación y bótox, vacaciones en resorts de lujo en el extranjero, etc.

Por su parte, Irakli Pavlenishvili, subsecretario general del Movimiento Nacional Unido, partido de fundado por Saakashvili, declaró que esta decisión del tribunal «refleja el temor del partido gobernante, Sueño georgiano, a la oposición y protesta popular».

El expresidente georgiano fue arrestado en octubre de 2021 al volver a su país tras servir en la administración ucraniana por abuso de poder y la organización de una paliza a un diputado miembro de la oposición durante su mandato de 2004 a 2013.

Fue inmediatamente recluido en la prisión de Rustavi, a 25 kilómetros al sur de Tiflis, donde inició una huelga de hambre.

Debido al deterioro de su salud, se encuentra en la Clínica Vivamedi desde mayo de 2022.

Todavía existen dos juicios pendientes contra Saakashvili, de 57 años.

En Georgia las penas no son acumulativas, sino que se cumple la máxima impuesta.EFE

mv-mos/alf