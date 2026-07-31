Expresidente Juan Orlando Hernández cuestiona la decisión de juez de apartarse de su caso

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Tegucigalpa, 31 jul (EFE).- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) cuestionó este viernes que el juez natural designado para conocer su causa por presunto fraude y lavado de activos se declarara incompetente para continuar con el proceso, abierto en 2023, y volvió a denunciar una supuesta “persecución política”.

«Ahora me encuentro que el juez natural que me citó para comparecer a la audiencia inicial el 3 de agosto abruptamente cambió de opinión. ¿Qué lo habrá hecho cambiar de opinión?», expresó Hernández en sus redes sociales.

El exgobernante señaló que «no quisiera creer» que la decisión forme parte «de la misma persecución política» que, según él, ha denunciado desde que fue requerido por la justicia hondureña.

El juez natural designado inicialmente para conocer el caso contra Hernández declinó el jueves continuar al frente del proceso al considerar que la investigación no involucra actualmente a un alto funcionario del Estado que justifique la competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Constitución de Honduras establece que la Corte Suprema conocerá de los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y a los diputados, cargo este último que ostentaba Hernández cuando tuvieron lugar los hechos investigados en el caso en su contra.

La defensa del exmandatario presentó este viernes un recurso de reposición contra esa decisión, con el que busca que el expediente no sea remitido al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, sino que continúe bajo conocimiento de la CSJ.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, dijo a periodistas que ahora el juez natural deberá resolver si mantiene su decisión de declinatoria y, de confirmarla, deberá remitir el expediente al órgano jurisdiccional competente en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.

Hernández además aseguró que está dispuesto a enfrentar el proceso en Honduras, al igual que lo hizo ante la justicia de Estados Unidos, país que lo juzgó y condenó donde en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, tras ser extraditado en 2022.

«Dije desde el segundo día que salí de prisión, así como enfrenté la justicia de Estados Unidos, que voy a enfrentar la justicia hondureña, porque la verdad no la pueden esconder», subrayó.

El exmandatario regresó a Honduras el día 26, después de que el 1 de diciembre de 2025 recibiera un indulto total del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dejó sin efecto la condena impuesta en ese país.

Aseguró además que durante seis meses solicitó que se levantara la orden de captura emitida en su contra, una petición que fue admitida en junio pasado de manera provisional, y calificó esa medida como parte de una «persecución política».

Hernández se presentará de manera voluntaria el próximo 3 de agosto a la audiencia de declaración de imputado por los delitos de fraude y lavado de activos en el caso conocido como ‘Pandora II’, una investigación que también incluyó al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), favorecido con un sobreseimiento definitivo. EFE

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