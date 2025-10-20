Expresidente Mesa felicita a Paz y pide que «devuelva la fe en una Bolivia democrática»

La Paz, 20 oct (EFE).- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) felicitó este lunes al ganador de la segunda vuelta presidencial, Rodrigo Paz Pereira, y pidió que su mandato «devuelva la esperanza y la fe en una Bolivia genuinamente democrática».

Mesa aseguró que su triunfo marca el fin de 20 años de «un proyecto histórico fracasado que ha dejado al país inmerso en una de sus más graves crisis históricas».

«En su discurso de ayer mostró un espíritu de reconciliación, de recuperación del respeto a la propiedad privada, la independencia de poderes e institucionalidad, además de una desideologización de las RREE (Relaciones Exteriores)», publicó Mesa en su cuenta X.

Dijo que a Paz ahora le toca una tarea «gigantesca», resolver el colapso de los combustibles, la escasez «crítica» de dólares y una inflación «desatada».

Tras emitir su voto, Mesa consideró el domingo que esta histórica segunda vuelta fue una de las votaciones «más importantes» de la «historia reciente» del país.

Mesa formó parte del mayor bloque opositor para encarar la primera vuelta presidencial, el pasado 17 de agosto, pero después se apartó para no perjudicar a los potenciales candidatos.

Rodrigo Paz ganó la inédita segunda vuelta presidencial celebrada en la víspera al imponerse al exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86 % de las actas procesadas.

La victoria de Rodrigo Paz marca el fin de un ciclo político iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia. EFE

