Expresidente paraguayo Abdo dice que EE.UU dio un «gran paso» por la seguridad hemisférica

Asunción, 3 ene (EFE).- El expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, (2018-2023) aseguró este sábado que Estados Unidos «dio un gran paso para el restablecimiento de la seguridad hemisférica» tras el ataque militar que protagonizó contra Venezuela, que incluyó el arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

«Hay decisiones difíciles de tomar, pero cuando está en juego la vida y la libertad de millones de venezolanos, no se puede dudar», afirmó el exmandatario conservador en la red social X.

«Hoy Estados Unidos dio un gran paso para el restablecimiento de la seguridad hemisférica», agregó el líder político que durante su gestión, en enero de 2019, rompió relaciones con Venezuela, después de que Maduro asumiera su segundo mandato tras un proceso electoral que Asunción tachó de «ilegítimo».

Abdo Benítez espera, además, que «se restablezca con prontitud el orden en el país» y que los venezolanos «puedan vivir pronto en paz y en libertad».

El exmandatario paraguayo ha expresado en varias ocasiones su apoyo al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que está asilado en España y reclama el triunfo en las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela, donde el ente electoral declaró ganador a Nicolás Maduro.

En la política paraguaya, Abdo Benítez lidera una corriente disidente al interior del gobernante Partido Colorado, contraria al presidente de país, Santiago Peña, cuyo Gobierno también desconoce a Maduro y que este sábado instó a «priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada» en Venezuela.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado al presidente venezolano y a su esposa, Cilia Flores, y haberlos sacado del país.

Trump aseguró que Maduro y Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.EFE

