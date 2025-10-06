The Swiss voice in the world since 1935
Expresidente paraguayo Cartes anuncia que EE.UU. levantó sanciones en su contra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 6 oct (EFE).- El expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) anunció este lunes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, suspendió las sanciones que pesaban en su contra desde enero del 2023.

«Hoy se ha hecho justicia. Con humildad y satisfacción recibo la noticia del levantamiento de las sanciones de la OFAC que pesaban sobre mí», reza un comunicado publicado por Cartes en X.

El 26 de enero de 2023, la OFAC sancionó económicamente al exgobernante, con lo cual quedaron congelados los activos financieros que pudiera tener en EE.UU. y se le prohibió hacer transacciones con ciudadanos de ese país. EFE

ja/lb/nvm

