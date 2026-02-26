Expresidente paraguayo Horacio Cartes, en terapia intensiva tras sufrir convulsión

(Actualiza con reacciones)

Asunción, 26 feb (EFE).- El expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) fue ingresado este jueves en terapia intensiva en una clínica de Asunción tras sufrir un «episodio de convulsión» que se presume estaría relacionado con una «crisis hipertensiva», informó el jefe del equipo médico que lo atiende, quien aseguró que la condición del político es «estable».

Cartes, de 69 años, fue trasladado hasta el Sanatorio Migone después de que debiera ser atendido en su domicilio, explicó en una rueda de prensa el médico Eugenio Báez, quien dijo haber ordenado la internación luego de que el exmandatario convulsionara en medio del chequeo.

El también presidente del gobernante Partido Colorado «fue internado en la sala de terapia intensiva», donde permanece sedado e intubado y se le administra «medicación anticonvulsionante», agregó.

Báez detalló que Cartes, que lidera la facción Honor Colorado, la misma del presidente Santiago Peña, presentó «una presión bastante alta y una arritmia cardíaca», que está actualmente bajo estudio.

«Una de las posibilidades es que esta haya sido una crisis hipertensiva con una encefalopatía causante de la convulsión», refirió el experto, que descartó un accidente cerebrovascular (ACV), aunque admitió que la causa del episodio convulsivo «no está muy clara».

En la misma conferencia de prensa, el médico de cabecera de Cartes y senador del Partido Colorado, Antonio Barrios, describió al exgobernante como «una persona bastante sana», «normotenso» (con la presión arterial dentro de parámetros normales) y que «nunca tuvo presión alta».

El senador oficialista enfatizó que el expresidente «no tiene ningún antecedente de problemas de salud» y tampoco afecciones cardíacas.

Reacciones

Tras conocerse la noticia, Santiago Peña señaló en la red X que están “atentos y unidos en la fe” por la salud de Horacio Cartes, a quien considera su mentor político, y por su “plena recuperación”.

«Querido amigo y conductor de nuestro Partido Colorado, todo nuestro acompañamiento y nuestras oraciones están contigo», afirmó Peña, quien dijo confiar en la «fortaleza» del político.

El vicepresidente del país, Pedro Alliana, aseguró que están orando por la «pronta recuperación» del dirigente.

Mientras que el exministro Arnoldo Wiens, precandidato presidencial por una facción colorada contraria a la de Cartes, deseó una «pronta y completa recuperación» del exmandatario, al resaltar que «las diferencias políticas quedan de lado en momentos así».

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, anunció en X que «por precaución» solicitó a la Policía Nacional que implemente un servicio de seguridad las 24 horas en el Sanatorio Migone, para resguardar al expresidente.

Cartes es uno de los empresarios más importantes del país, que ha liderado inversiones en sectores como el tabaco, las bebidas, la banca y el deporte.

En octubre del año pasado, el propio político anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, suspendió las sanciones financieras que pesaban en su contra desde enero del 2023. EFE

