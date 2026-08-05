Expresidente peruano Humala atribuye al fallecido Alan García una persecución política

Compartir

4 minutos

Lima, 5 ago (EFE).- El expresidente de Perú (2011-2016) Ollanta Humala, excarcelado el pasado viernes tras la anulación de su proceso por lavado de dinero en la financiación de sus campañas electorales, declaró este miércoles que el fallecido exmandatario Alan García (1895-1990 y 2006-2011) y su entorno intentó utilizar a su partido como «chivo expiatorio» para promover una persecución política y judicial en su contra para desviar la atención sobre las denuncias contra su propio gobierno.

Humala dijo, al programa Sin Guión del diario La República, que «el cabecilla de todos estos políticos ha sido Alan García (fallecido en 2019)», al atribuirle una supuesta campaña para utilizar a su Partido Nacionalista como «chivo expiatorio», en momentos en que la Fiscalía investigaba en paralelo a varios exgobernantes peruanos a raíz del escándalo de sobornos de la empresa Odebrecht.

García se suicidó en 2019, a los 69 años, cuando la Fiscalía acudió a su domicilio en Lima para ejecutar una detención preliminar en su contra por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

Humala afirmó que esta fue una persecución política para crear «el imaginario» de que estaban «recibiendo dinero de izquierda» en la región.

A su vez, Humala explicó que el supuesto ensañamiento empezó ni bien comenzó su gobierno en 2011, «en su miedo a que Nadine (Heredia, su esposa) pudiera ser la candidata natural del Nacionalismo para el 2016», quien ahora está asilada en Brasil tras la sentencia que la incluyó también a ella.

«Es una mujer joven, en ese momento no había llegado ni a 50 años. Si no la destruías ahí, podía entrar en el 2021 o en 2026, podía haber candidateado ahora. Entonces, había que eliminarla, y es por eso que continúa con la persecución política y judicial, pero ya más centrada en Nadine», apuntó Humala, que siempre mantuvo a su cónyuge como mano derecha en sus acciones de gobierno.

Después de haber permanecido 15 meses en la prisión de Barbadillo, tras la sentencia de 15 años de cárcel por lavado de activos dictada en 2025 y que ha quedado anulada por un fallo del Tribunal Constitucional, Humala agregó que debe «denunciar al Estado que ha actuado de esta manera».

«Eso implica el reconocimiento de que acá actuaron mal, y yo no puedo permitir que esto quede impune. El Estado me tiene que pedir disculpas a mí y a mi familia», manifestó.

El exgobernante criticó a los jueces que ratificaron las acciones penales en su contra, al seguir con un proceso a pesar de que el delito de aportes ilegales en campaña no estaba tipificado como tal, al momento de los hechos denunciados.

Recordó que los mismos hechos se atribuyeron a la actual mandataria, Keiko Fujimori, pero que en ese caso los magistrados resolvieron a su favor.

«Es una llamada de atención al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. En ese sentido, si le dieron a Keiko, tenían que dármelo a mí; como la metieron presa a ella, a mí también», expresó.

Humala abandonó el 31 de julio pasado la penitenciaría de Barbadillo, la prisión construida en Perú exclusivamente para albergar a expresidentes, donde permanecen actualmente los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), y por la que también pasó más de una década el difunto Alberto Fujimori (1990-2000).

El caso por lavado de dinero contra Humala se basaba en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia de 2006 y 2011 al no haber declarado presuntos aportes de dinero del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, lo que le llevó a ser condenado a 15 años de cárcel.EFE

mmr/fgg/cpy