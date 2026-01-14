Expresidente peruano Humala clama libertad desde cárcel al archivarse caso contra Fujimori

3 minutos

Lima, 15 ene (EFE).- El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2026), condenado a 15 años de prisión por lavado de activos en la financiación de sus campañas electorales, clamó este miércoles por su libertad después de que la Justicia peruana archivara un caso similar contra Keiko Fujimori.

«El 15 de enero de 2026 cumpliré 9 meses en prisión por un hecho que HOY el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han señalado que NO es delito», manifestó Humala a través de un mensaje en sus cuentas sociales, dictado telefónicamente desde Barbadillo, la conocida como prisión para presidentes de Perú, donde se encuentra recluido.

El exmandatario se expresó así después de que un juez de la Corte Nacional archivase la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori en sus campañas electorales, en cumplimiento con una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la acusación de la Fiscalía al establecer que no había sustento para llevarla a juicio

Tanto Fujimori como Humala, junto a otros líderes políticos, fueron procesados y acusados por la Fiscalía por lavado de activos por haber recibido aportes para sus campañas electorales y haberlos ocultado, sin declarar a los respectivos organismos.

En los dos casos el Ministerio Público les imputó haber recibido financiación de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas electorales, además de otros grandes empresarios, en el caso de Fujimori, que ocultó divididos en presuntos falsos aportes de supuestos simpatizantes; y de Venezuela en el caso de la campaña de Humala de 2006.

Mientras que el proceso contra Humala culminó con una condena a 15 años de cárcel, para Fujimori el juicio fue revertido a la etapa de control de acusación y luego el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que hacía inviable que la Fiscalía siguiese con su acusación por lavado de dinero.

«Entonces… ¿por qué yo estoy en prisión? ¿por qué mi familia se ha obligada a abandonar su tierra si no cometimos ningún delito?», se preguntó Humala, cuya esposa, Nadine Heredia, evitó la cárcel al recibir asilo diplomático por parte del Gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

«Llevamos 10 años en un proceso por presunto lavado de activos, a través del cual se nos ha impuesto todas las reglas de conducta posibles y una sentencia prevaricadora. Sin pruebas, sin testigos. Ante este, exijo mi libertad, la igualdad ante la ley y el cese del acoso judicial en mi contra y contra mi familia por ser nacionalistas», concluyó el líder del Partido Nacionalista Peruano.

Humala se encuentra actualmente recluido en la prisión limeña de Barbadillo, construida exclusivamente para acoger a expresidentes, junto a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). EFE

fgg/dub/seo