Expresidente Quiroga celebra el triunfo de Kast en Chile y le envía un «abrazo grande»

La Paz, 14 dic (EFE).- El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga celebró la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial realizada este domingo en Chile y envió sus mejores deseos al país vecino.

«Felicidades a @joseantoniokast nuevo Presidente de Chile. Saludamos una jornada democrática ejemplar, celebramos que la lucha por la democracia y libertad en nuestra región cuente con su liderazgo y le deseamos lo mejor a su país», escribió el conservador Quiroga (2001-2002) en sus redes sociales.

El también líder de la alianza Libre, la principal fuerza opositora con representación en el Legislativo de Bolivia, concluyó su mensaje enviando un «abrazo grande» al «Presidente Kast».

También en sus redes sociales, la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) saludó al «pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática» que se vivió en Chile y envió a Kast sus «más sinceras felicitaciones, celebrando que su permanente lucha por la libertad y la democracia haya recibido la confianza mayoritaria y contundente del voto popular».

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones chilenas, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

El Gobierno boliviano, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, felicitó antes a Kast y manifestó su voluntad de tener una «agenda de cercanía» y «diálogo» con Chile, «con el propósito de construir días mejores para ambos pueblos, unidos por la vecindad y el respeto mutuo».

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

El pasado 8 de noviembre, Boric asistió a la investidura del centrista Rodrigo Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años. EFE

