Expresidente ruso dice que las negociaciones con Irán eran una «tapadera»

Moscú, 28 feb (EFE). – El expresidente ruso Dmitri Medvédev tachó este sábado de «tapadera» las recientes negociaciones de Estados Unidos con Irán, país que fue bombardeado hoy por fuerzas israelíes y estadounidenses.

«Nadie lo duda. Nadie quería negociar nada», escribió Medvédev en Telegram.

El actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso agregó que el «pacificador ha vuelto a mostrar su verdadera cara».

En este sentido, recordó que el país persa fue fundado hace 2.500 años, y Estados Unidos, hace 249 años.

”Veremos (qué ocurre) dentro de 100 años”, agregó.

Se trata del primer comentario de un alto cargo ruso a los ataques contra Irán. EFE

