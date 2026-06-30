Expresidente Vizcarra espera que Fujimori esté a la altura de expectativas de los peruanos

Compartir

3 minutos

Lima, 30 jun (EFE).- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), condenado a catorce años de prisión por corrupción cuando fue gobernador regional antes de llegar a ser jefe de Estado, dijo este martes que espera que la derechista Keiko Fujimori «esté a la altura de las expectativas y esperanzas de los peruanos».

«Keiko Fujimori es la primera mujer electa presidenta del Perú. El país espera ponderación, equilibrio de poderes y respeto de las instituciones», escribió Vizcarra en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X, después de que se confirmara el triunfo de la derechista en la segunda vuelta electoral presidencial del país andino.

El exmandatario agregó que estarán «vigilantes» de que su Gobierno sea «en favor de todos los peruanos, sobre todo de los más vulnerables, y con estricto respeto de nuestra democracia».

Con el conteo al 100 %, la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de su rival de Juntos por el Perú, que sumó un total de 9.173.755 papeletas, lo que significa una diferencia de menos de 50.000 votos entre ambos candidatos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes, mientras que el 15 de julio Fujimori recibirá las credenciales de presidenta electa y el 28 de julio será investida en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional.

Vizcarra cumple su sentencia en Barbadillo, la cárcel reservada exclusivamente para expresidentes peruanos, donde también están actualmente Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), y por la que también pasó Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko.

El exmandatario y exgobernador regional de Moquegua fue condenado por los sobornos recibidos de constructoras que se adjudicaron la construcción del hospital de Moquegua y el proyecto de irrigación Lomas de Ilo cuando fue gobernador regional de la sureña región de Moquegua (2011-2014).

Estando en pleno juicio, Vizcarra promovió una eventual candidatura presidencial suya a nombre de su partido Perú Primero, pero tras la sentencia dictada a fines del año pasado dejó la postulación a nombre de su hermano Mario Vizcarra.

El expresidente asumió el Ejecutivo peruano en 2018, tras la renuncia del exgobernante Pedro Pablo Kuczynski, quien afrontó varios pedidos de destitución, por presuntos vínculos con la brasileña Odebrecht, promovidos por un Congreso encabezado por el fujimorismo y otras fuerzas de oposición.

Sin embargo, en 2020, en plena crisis por la pandemia del covid-19, Vizcarra fue también destituido por el Parlamento por la acusación de corrupción en su contra y después de haber cerrado el Congreso un año antes, donde el fujimorismo, que tenía mayoría absoluta, se oponía a sus reformas políticas. EFE

mmr/fgg/gad