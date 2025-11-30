Expresidente Zelaya asegura que el oficialismo va «muy bien» en los comicios de Honduras

Tegucigalpa, 30 nov (EFE).- El expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien es asesor de su esposa, la presidenta Xiomara Castro, aseguró este domingo durante las elecciones generales que el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) va «muy bien en las evaluaciones» a boca de urna.

«Las evaluaciones que tenemos, tenemos ya dos cortes, estamos muy bien en las evaluaciones”, expresó el expresidente al «referirse a las boca de urna de las últimas horas», según publicó en X la Secretaría de Prensa del país centroamericano.

El izquierdista Partido Libre se disputa en estas elecciones generales su continuidad al frente del Ejecutivo con la candidata Rixi Moncada frente a los aspirantes conservadores Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, y quien cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal y segundo de oposición.

Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar este domingo para elegir al presidente del país, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados ante el Parlamento local y 20 al Centroamericano.

Zelaya, hoy mano derecha de su esposa, gobernó Honduras entre 2006 y 2009, cuando un golpe de estado militar lo derrocó mientras impulsaba una consulta popular conocida como la “cuarta urna”, orientada a iniciar reformas constitucionales, pese a los impedimentos legales que entonces alegaba la institucionalidad hondureña.

Tras ese golpe, fundó en 2011 de la mano de Moncada el actual Partido Libre, del que también es coordinador general. EFE

