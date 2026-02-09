Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judiciales

Ciudad de Guatemala, 9 feb (EFE).- Un grupo de expresidentes a nivel mundial visitarán durante los próximos tres días Guatemala para observar y verificar las elecciones judiciales que se llevan a cabo en el país centroamericano durante el presente semestre.

La misión de observación es impulsada por el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión (CDI), junto con la organización Club de Madrid, según informaron este lunes en rueda prensa en Ciudad de Guatemala.

La comitiva está comandada por el expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), e incluye también al exprimer ministro de Noruega, Kjell Magne Bondevik (1997-2000 y 2001-2005) y a Stefan Lofven, exprimer ministro de Suecia (2014-2021), entre otras «altas personalidades», de acuerdo a los organizadores de la visita.

El objetivo de la misión es la observación de las elecciones judiciales que se llevarán a cabo en este semestre en Guatemala, trascendentales para la lucha contra la corrupción en la nación que preside Bernardo Arévalo de León.

Dichas elecciones judiciales definirán a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a cargo de los comicios del próximo año, y también a los nuevos abogados integrantes de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano.

También se definirá en este semestre al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía) en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por múltiples acusaciones de corrupción al frente de la entidad.

Escuchar a la ciudadanía

«Parte de la misión es ir a hacer la pregunta a los distintos miembros de la sociedad guatemalteca sobre cómo ven las elecciones», explicó el expresidente Alvarado Quesada a EFE.

«Queremos formar nuestro juicio escuchando a una diversidad de voces para tener un mejor criterio. Nuestro primer paso es escuchar a los distintos actores de la sociedad guatemalteca», aseveró.

El expresidente costarricense resaltó que «lo más importante es la transparencia de los procesos» y que no existan «elementos ocultos».

En el mismo sentido, Magne Bondevik subrayó el «importante papel» que juegan las instituciones guatemaltecas de cara a las elecciones generales del próximo año, que definirán al presidente y vicepresidente para el periodo 2028-2032.

El ex primer ministro noruego recalcó al igual que Alvarado Quesada que se espera «transparencia» y designaciones «justas» tanto en el tribunal electoral como en la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.

«Debemos evitar fuerzas que no son democráticas y la injerencia de grupos corruptos», concluyó.

La misión permanecerá durante los próximos tres días en Guatemala, donde compartirá diálogos con sectores de la sociedad civil, entre líderes indígenas, funcionarios y periodistas.

Además, también aprovecharon este lunes en su primer día en el país para reunirse con el periodista José Rubén Zamora y los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco, encarcelados actualmente y considerados como «presos políticos» ya que se encuentran tras las rejas sin cargos probados en su contra, perseguidos judicialmente por Porras Argueta.

El Club de Madrid, a cargo en conjunto de la organización de la visita, es un conglomerado con más de un centenar de expresidentes y ex primeros ministros del planeta, cuyo objetivo es fortalecer la democracia a nivel mundial.

Por su parte, el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión es una entidad que se autodenomina como no partidista y que busca la protección del planeta y la expansión de la democracia. EFE

