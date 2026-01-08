Expresidentes iberoamericanos: transición de Venezuela será «real» si cesa la «represión»

3 minutos

Miami (EE.UU.), 8 ene (EFE).- Expresidentes iberoamericanos conservadores del Grupo IDEA, como el español José María Aznar y el colombiano Álvaro Uribe, dijeron este jueves que la transición en Venezuela «solo será real si cesa la represión», y que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado son la «representación legítima».

«Consideramos que un proceso de transición hacia la democracia sólo será viable y real si cesa la represión, que aún se mantiene en Venezuela, para lo cual es necesario empezar con la liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares de la dictadura», expusieron en un posicionamiento.

El Grupo IDEA, que también incluye a más de 30 exgobernantes de derecha de Latinoamérica y España, como el español Mariano Rajoy, el mexicano Felipe Calderón, el argentino Mauricio Macri y el colombiano Iván Duque, se pronunciaron por primera vez tras el ataque militar de Estados Unidos en Caracas y tres estados vecinos el sábado pasado, que resultó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Los exmandatarios se mostraron «esperanzados en un verdadero cambio que le restituya su dignidad y el goce pleno del bien de la libertad».

Aún así, no mencionaron de forma explícita al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, al limitarse a señalar que ocurrió la «extracción de Nicolás Maduro Moros y su sometimiento a la Justicia Federal norteamericana por crímenes relacionados con el narcotráfico».

Los expresidentes reivindicaron «la voluntad popular que le ha dado un mandato de representación legítima y democrática para tal proceso a González Urrutia y María Corina Machado, líder fundamental de los venezolanos».

Esto contrasta con la postura de Trump, quien no ha mencionado a González Urrutia, a quien Estados Unidos consideró ganador de las elecciones presidenciales venezolanas en 2024, y ha cuestionado la capacidad de Machado para liderar Venezuela porque «no tiene apoyo o respeto» en el país.

En paralelo al pronunciamiento del Grupo IDEA, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la «liberación» de «un número importante de personas», incluidos venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni condiciones, como un «gesto unilateral» para «consolidar la paz».

La organización civil Foro Penal cifra en 863 la cantidad de presos políticos, incluyendo 86 extranjeros o con doble nacionalidad, mientras que la asociación ciudadana Justicia, Encuentro y Perdón, alertó el miércoles sobre un «patrón de endurecimiento» contra los presos políticos. EFE

ppc/ims/jrh