Expresidentes iberoamericanos celebran designación del Cartel de los Soles como terrorista

3 minutos

Bogotá, 25 ago (EFE).- Un grupo de expresidentes y líderes conservadores iberoamericanos celebró este lunes la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos de designar al Cartel de los Soles —vinculado por Washington con el Gobierno de Nicolás Maduro— como organización terrorista.

Los líderes y exmandatarios, organizados bajo el Grupo Libertad y Democracia, se refirieron al Cartel de los Soles como un «entramado criminal que ha brindado amparo» a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la que se le atribuye «una escalada terrorista en Colombia».

Además, los exmandatarios afirmaron en un comunicado que el cartel «ha protegido y promovido la expansión del grupo delincuencial transnacional Tren de Aragua» y manifestaron su «pleno respaldo a las acciones que los Estados Unidos y la comunidad internacional desarrollen para someter a los cabecillas de estas estructuras criminales».

El documento lleva las firmas de expresidentes como el colombiano Iván Duque (2014-2018), el español Mariano Rajoy (2011-2018) y el paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023), además de otros 13 líderes de la derecha y centroderecha de Latinoamérica y España.

Los firmantes describieron al Cartel de los Soles como «los máximos narcotraficantes de la región» y denunciaron que el grupo «también ha facilitado la operación de células de Hezbolá».

«Respaldamos a EE.UU. y a la comunidad internacional en las acciones que se adelanten para someter a sus cabecillas», manifestó Duque en su cuenta de X.

«Organización terrorista»

El Clan de los Soles fue designado este lunes como «organización terrorista» por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que además aseguró que está vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

«El cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente a Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa», indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro afirmó que el cartel «es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no obedecen» en un mensaje publicado en X.

Según Petro, la Junta del Narcotráfico está conformada, entre otros, por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y dos disidencias de las antiguas FARC, conocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia. EFE

