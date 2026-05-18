Expresidentes iberoamericanos piden a España y la OEA vigilar las protestas en Bolivia

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Miami, 18 may (EFE).- Exmandatarios iberoamericanos de derechas del Grupo Idea, como el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe, pidieron este lunes a España y a la Organización de Estados Americanos (OEA) vigilar las protestas en Bolivia que buscan la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

En una carta abierta, 31 exmandatarios agrupados en Idea, incluyendo los bolivianos Jeanine Añez y Jorge Tuto Quiroga, sostuvieron que «la manipulación política de la protesta social, en la experiencia de Bolivia, se direcciona a afectar la estabilidad de las instituciones democráticas».

«Urgimos a los gobiernos democráticos de España y las Américas se mantengan vigilantes y al secretario general y al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos disponer las medidas de prevención que les exige, al efecto, la Carta Democrática Interamericana», expresaron en la misiva.

Los exlíderes iberoamericanos se pronunciaron ante las protestas de campesinos y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que este lunes marcharon a la ciudad de La Paz, la sede del Ejecutivo y el Legislativo, para exigir la renuncia del presidente Paz.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, afirmó que la marcha de los seguidores de Morales, con más de 10.000 personas, constituye un intento del exmandatario de desestabilizar al Ejecutivo, mientras que el portavoz de la Presidencia, José Luis Gálvez, denunció que participan grupos armados.

El Grupo Idea señaló que Bolivia tiene «un gobierno legítimo, producto del ejercicio libérrimo de la soberanía popular» que inició su gestión en noviembre pasado.

También denunció que los bloqueos, con participación de la Central Obrera Boliviana, afectan «el abastecimiento alimentario y de combustibles de la población, como necesidades imperiosas».

El conflicto en Bolivia se ha centrado sobre todo en el departamento de La Paz, donde los sectores campesinos mantienen bloqueadas carreteras desde hace 13 días, mientras en el resto del país hay algunos cortes de ruta en las regiones de Oruro (oeste), Cochabamba (centro) y Chuquisaca (sureste).

La carta de Idea también la firmaron exmandatarios como la costarricense Laura Chinchilla, el mexicano Vicente Fox, el español Mariano Rajoy, el colombiano Iván Duque y el argentino Mauricio Macri. EFE

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