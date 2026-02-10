Expresidentes peruanos Humala y Vizcarra se quejan de difusión de fotos suyas en prisión

Lima, 9 feb (EFE).- El abogado del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) y el exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020) se quejaron este lunes de la publicación en el diario El Comercio de fotos de las requisas que se realizaron este fin de semana en sus celdas en el penal de Barbadillo, conocido como la cárcel de los presidentes de Perú.

Este lunes, El Comercio difundió imágenes de las celdas de ambos y también de los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022) quienes cumplen condena en este particular penal.

El abogado defensor del expresidente Humala, Edinsón Huamán, emitió una carta dirigida a la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez, en la que pidió explicaciones por la publicación de imágenes de su patrocinado, condenado a 15 años de prisión por lavado de activos.

«Ayer se realizaron dos intervenciones en el Centro Penitenciario Barbadillo, dirigidas en horas de la mañana por el director de Seguridad del INPE y en horas de la noche por el responsable regional. En esas circunstancias, se le tomaron fotografías a mi patrocinado y estas fueron entregadas a los medios para su divulgación», indicó el abogado.

Agregó que la Constitución reconoce el derecho a la intimidad, el Código Civil regula que se requiere la autorización expresa para el uso de la imagen y el Código Penal recoge el delito de violación a la intimidad, de tráfico ilegal de datos personales y recordó que existen agravantes de los delitos indicados si el agente es funcionario o servidor público.

En la imagen difundida en el diario, Humala luce con ropa informal en su celda, que cuenta, al menos, con un microondas y una sandwichera.

El abogado pidió al Inpe datos como el personal que dirigió la operación, la autorización expresa de Humala para la toma de fotografías, el nombre de quien dio la orden de tomar las imágenes y también el responsable de que estas fueran dirigidas a medios de comunicación.

Por su parte, Vizcarra denunció en su cuenta de la red social X que este domingo hicieron una requisa en su habitación, y «revisaron a detalle todos los cajones y compartimentos y no encontraron nada irregular».

Se preguntó si también revisaron la celda del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en los 16 años que estuvo preso por violación de derechos humanos y corrupción.

«Yo he tenido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día siguiente en la prensa. ¡La orden viene de arriba! Reto al (presidente interino) José Jerí, para que venga la próxima requisa a mi habitación, haber si con ello disminuye la extorsión y el sicariato», agregó el exmandatario.

En la imagen publicada de Vizcarra se observa un ventilador, una radio y un pequeño frigorífico y en la de Toledo, un radiador, varias sillas y alimentos.

El citado medio mostró más detalles y hasta un video de la celda de Castillo, donde tiene una cocina equipada, una guitarra, un televisor y una bicicleta estática, entre otros muchos objetos.EFE

