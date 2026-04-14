Expresos políticos denuncian ante la ONU retrasos y negaciones de amnistía en Venezuela

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Caracas, 14 abr (EFE).- Un grupo de expresos políticos en Venezuela denunció este martes ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) los retrasos y las negaciones a solicitudes de la amnistía, promulgada en febrero.

La Red de Excarcelados por la Democracia (RED) también advirtió de la falta de respuestas por parte del Estado y remarcó que aún hay más de 400 presos políticos.

El periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estuvo detenido desde 2024 y fue excarcelado en enero, indicó que sostuvo una reunión «muy productiva» con el personal de la ONU, durante la que él y otros compañeros describieron «una situación muy grave» relacionada, principalmente, con la Ley de Amnistía.

Rojas dijo a la prensa que la aplicación de la normativa «se ha hecho con una selectividad perversa» y que se desconoce «por qué la aprueban o por qué no».

«Mi caso y el de muchos están engavetados. Tengo más de un mes que solicité la amnistía y lo que me dicen directamente en el tribunal es que están esperando órdenes de arriba», señaló.

La Ley de Amnistía establece que los tribunales tienen un plazo de 15 días para dar una respuesta sobre estas solicitudes.

Además, Rojas alertó de una «oleada de negaciones sin ningún tipo de argumento».

«Quienes están evaluando nuestros casos son nuestros verdugos, porque ni siquiera es la comisión de seguimiento (de la amnistía) de la Asamblea Nacional, que parece que está bruta, ciega, sorda y muda, porque no hay respuesta», sostuvo.

El activista teme que, por esta situación, él u otros excarcelados corran el riesgo de volver a estar presos por «emitir una declaración».

Por ello, pidió al nuevo fiscal general, Larry Devoe, que «le dé la cara al país» y explique el porqué de las negaciones y los retrasos.

Por su parte, el exdiputado Williams Dávila, con libertad plena desde marzo pasado, aseveró que «no han sido devueltos» bienes incautados «por motivos de represión, represalias y de persecución política», y dijo que aún espera que le regresen un vehículo.

«No puede haber una real y verdadera transición en Venezuela mientras existan presos políticos, no podemos tener una normalización y una estabilidad política mientras existan presos políticos», expresó Dávila.

El opositor, detenido en 2024, fue excarcelado en julio de 2025 como parte de una negociación en la que participó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Según cifras oficiales, 8.351 personas han recibido libertad plena en el marco de la amnistía, que contempla un período de 27 años, desde 1999, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos como corrupción, homicidio y violaciones de DD.HH..

Las autoridades no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición del alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk. EFE

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