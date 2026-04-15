Expresos políticos en Guatemala rechazan que la fiscal general pueda ser reelegida

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Ciudad de Guatemala, 15 abr (EFE).- Un grupo de expresos políticos guatemaltecos marchó este miércoles en Ciudad de Guatemala, la capital del país, para exigir que se excluya a la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, de la carrera por la jefatura del Ministerio Público (Fiscalía), al denunciar una gestión marcada por la «criminalización» en su contra.

La movilización llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde entregó a la Comisión de Postulación de Fiscal un memorial de oposición contra la funcionaria.

Los manifestantes, algunos con cadenas en las manos en señal de protesta, denunciaron que Porras Argueta, quien busca un tercer periodo tras ocho años en el cargo, ha utilizado la institución para perseguir a actores clave de la sociedad civil.

Washington le retiró la visa a Porras, fiscal en jefe de Guatemala, para ingresar a su territorio y la incluyó en 2021 en la «Lista Engel» por actos de corrupción, mientras que Bruselas mantiene vigentes sus restricciones hasta 2027 tras señalarla de intentar revertir los resultados electorales de 2023 y socavar la democracia en el país.

El dirigente indígena Bernardo Caal, quien cumplió más de cuatro años de prisión tras oponerse a hidroeléctricas en el norte del país, afirmó que la fiscal se ha dedicado a «criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y personas que luchamos contra la corrupción».

Caal señaló que, bajo el mandato Porras Argueta, la fiscalía ha anulado expedientes contra figuras señaladas de corrupción.

Por su parte, el abogado Ramón Cadena, perseguido penalmente por el caso de la toma de la Universidad de San Carlos, calificó a la fiscal como «la vocera del pacto de corruptos» y denunció actos de discriminación contra los pueblos indígenas.

La marcha también exigió la libertad de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, encarcelados tras encabezar las protestas de 2023 en defensa del orden democrático.

El líder campesino Leocadio Juracán, procesado recientemente por la defensa de territorios, denunció una «persecución política en contra de jueces, magistrados, estudiantes y activistas» que ha forzado a decenas de operadores de justicia al exilio.

La Comisión de Postulación debe entregar próximamente una nómina de seis candidatos al presidente, Bernardo Arévalo de León, quien designará al jefe de la Fiscalía antes del 17 de mayo. EFE

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