Expulsan de Rusia a un pastor estadounidense que llamó a los files a rezar por Trump

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Moscú, 18 jun (EFE).- Un pastor estadounidense que llamó a los files a rezar por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será expulsado de Rusia, informaron este jueves medios locales.

Según el canal de Telegram Kamchatskaya Zhizn (La Vida de Kamchatka), los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Petropavlovsk, en el Extremo Oriente ruso.

El pastor fue también multado por actividad misionera ilegal al impartir «charlas religiosas» en las que mencionó, en particular, la necesidad de orar por Trump.

El propio religioso se declaró inocente y aseguró haber visitado Rusia en casi 60 ocasiones sin que tuviera problemas con la Justicia del país.

El estadounidense dijo haber adoptado en el pasado a cinco niñas rusas, a las que ha traído regularmente a su país de origen. EFE

mos/psh