Exteriores israelí arremete contra España después de que Hamás celebre cese de embajadora

1 minuto

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Israel arremetió este jueves contra el Gobierno español, en su primera reacción oficial, después de que el grupo islamista Hamás celebrase el cese de la embajadora de España en Israel.

«Cuando Hamás y el régimen iraní conforman el mayor club de fans del presidente del Gobierno español, el pueblo español debería preguntarse por qué», acusó Exteriores en un comunicado en X. EFE

