Exteriores israelí arremete contra España después de que Hamás celebre cese de embajadora

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí arremetió este jueves contra el Gobierno español, en su primera reacción oficial, después de que el grupo islamista Hamás celebrase el cese de la embajadora de España en Israel.

«Cuando Hamás y el régimen iraní conforman el mayor club de fans del presidente del Gobierno español, el pueblo español debería preguntarse por qué», acusó Exteriores en un comunicado en X.

Ayer miércoles, España cesó a la embajadora Ana María Sálomon Pérez, que llevaba meses en España tras haber sido llamada a consultas el pasado 9 de septiembre por el Ejecutivo, en el marco de la crisis diplomática con Israel por las medidas del gobierno español en apoyo a Gaza.

Con su suspensión, España igualó su representación diplomática con la que tiene Israel en Madrid, ya que el Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ya había retirado a su embajadora en mayo de 2024, después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara que se iba a reconocer a Palestina como Estado.

Hamás celebró ayer el cese de Pérez, describiéndolo como una «continuación de las honorables posiciones del Gobierno español y su pueblo» contra el «genocidio» palestino en Gaza, según un comunicado de la organización.

Además, instó a otros países a cortar las relaciones diplomáticas con Israel. EFE

