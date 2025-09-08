Exteriores israelí ataca a Sánchez tras muerte de migrante español en tiroteo en Jerusalén

3 minutos

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, atacó de nuevo este lunes al jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que un español de Melilla fuera asesinado en un tiroteo en Jerusalén en el que hubo otros cinco muertos, y le acusó de apoyar «desde hace tiempo a Hamás y oponerse a Israel».

«Justo cuando el presidente del Gobierno español, Sánchez Castejón atacaba a Israel, terroristas palestinos atacaron y asesinaron a seis israelíes, entre ellos Yaakov Pinto, un nuevo inmigrante de España», dijo Saar en un mensaje en X.

Según detallaron a EFE fuentes de la familia, Pinto, de 25 años, se mudó a Israel desde Melilla con 16 años, y se había casado este verano. Sus padres están viajando ahora a Israel de cara al funeral que podría ser mañana.

«Sánchez y sus ministros retorcidos, que justificaron la masacre del 7 de octubre, han optado desde hace tiempo por aliarse con Hamás y contra Israel. ¡Qué vergüenza!», añadió el ministro, que horas antes había anunciado represalias tras las medidas anunciadas hoy por Sánchez contra el genocidio en Gaza.

Con aplicación de forma inmediata, Sánchez anunció hoy la consolidación jurídica de un embargo de armas, la prohibición a la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.

Además, España denegará la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

Saar, poco después, prohibió la entrada a Israel tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, e instauró una política de no contacto con ellas.

«No necesitamos a España para proteger a Israel»

Desde Hungría, donde Saar aterrizó ayer, el ministro insistió en que las medidas españolas no afectaran la campaña israelí. Desde los ataques de Hamás en 2023, Israel ha matado a más de 64.300 palestinos en Gaza, según Sanidad, entre ellos 19.000 niños; además de destruir gran parte de la Franja.

«Si quieren mantener o suspender las conexiones de defensa con Israel, ¿quién crees que saldrá perdiendo? No necesitamos a España para proteger el territorio de Israel. Probablemente necesiten las capacidades israelíes mucho más que nosotros. Así que, si quieren castigar a su propio país, es un asunto para el futuro», dijo Saar tras una rueda de prensa en Budapest con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó. EFE

pms/ad