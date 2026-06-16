Exteriores israelí desmiente a Smotrich: «El Protocolo de Hebrón no ha sido cancelado»

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Jerusalén, 16 jun (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel desmintió este martes las afirmaciones del ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien dijo haber cancelado el Protocolo de Hebrón, que divide el control de esta ciudad en el territorio palestino de Cisjordania ocupada.

«Contrariamente a lo declarado por el ministro de Finanzas, el Protocolo de Hebrón no ha sido cancelado», afirma un comunicado publicado en los canales de Exteriores.

Según esta nota, hace varios meses el Gabinete de Seguridad -cuyas actas no son públicas- adoptó «una decisión que afecta específicamente a las jurisdicciones en materia de planificación y construcción con respecto a la comunidad judía de Hebrón y los sitios del patrimonio judío».

«Más allá de esto, no se han producido cambios», concluye el mensaje de Exteriores sin aportar más detalles sobre la «decisión» tomada por el Gabinete.

Poco antes, el titular de Finanzas israelí había asegurado en su cuenta de X que canceló el Protocolo, lo que facilitaría que el Estado israelí arrebatase a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) las capacidades de planificación y construcción en Hebrón.

Siguiendo los términos del Protocolo de Hebrón (1997) -que supuso una continuación de los Acuerdos de Oslo de 1995-, Israel retiró a su Ejército de la zona designada como H1, que abarca aproximadamente el 80 % de esa ciudad cisjordana, y la policía palestina asumió la responsabilidad de la seguridad en dicha zona.

Israel mantuvo el control de la seguridad en la zona designada como H2, que comprende el 20 % restante e incluye la Tumba de los Patriarcas (o Mezquita de Abraham, para los musulmanes).

Sin embargo, las competencias civiles, incluyendo la planificación y la construcción en H2, fueron transferidas a las autoridades palestinas.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el actual gobierno de coalición ha facilitado la creación de un número sin precedentes tanto de ‘outposts’ (puestos avanzados en forma de (caravanas o estructuras que funcionan como el inicio de una colonia) como de asentamientos, con al menos 207 de los primeros y 93 de los segundos, de acuerdo con el conteo a finales de este mayo de la ONG Peace Now.

Según anunció el propio Smotrich el pasado mes, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya habría solicitado a los jueces una orden de arresto en su contra -que no se ha hecho pública-, presuntamente por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la expansión de los asentamientos en Cisjordania.

Además, el ministro radical también está detrás de la demolición y expulsión de comunidades beduinas palestinas cerca de Jerusalén -entre ellas, ha prometido que próximamente será el turno de la emblemática Jan al Ahmar- y del proyecto colonial E1, con el cual busca dividir Cisjordania en dos y construir unas 3.400 viviendas para colonos. EFE

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