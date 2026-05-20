Exteriores israelí recrimina «vergonzosa actuación» del ministro que humilló a activistas

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Jerusalén, 20 may (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, calificó este miércoles de «vergonzosa actuación» el vídeo divulgado por el ministro radical al frente de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en el que se ve a los activistas de la Flotilla Global Sumud siendo empujados, esposados y arrastrados.

«Usted causó daño a nuestro Estado a sabiendas con esta vergonzosa actuación, y no es la primera vez», dijo Saar en un comunicado en X.

«No, usted no representa a Israel», añadió, antes de decir que con imágenes como esta «echaba por tierra los enormes esfuerzos profesionales y exitosos» de soldados y otros funcionarios. EFE

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