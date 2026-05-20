Exteriores israelí recrimina «vergonzosa actuación» del ministro que humilló a activistas

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Jerusalén, 20 may (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, calificó este miércoles de «vergonzosa actuación» el vídeo divulgado por el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista radical Itamar Ben Gvir, en el que se ve a los activistas de la Flotilla Global Sumud siendo empujados, esposados contra el suelo y arrastrados.

«Usted causó daño a nuestro Estado a sabiendas con esta vergonzosa actuación, y no es la primera vez», dijo Saar en un comunicado en X.

«No, usted no representa a Israel», añadió, antes de decir que con imágenes como esta «echa por tierra los enormes esfuerzos profesionales y exitoso» de soldados y otros funcionarios.

Ben Gvir visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud, detenidos en el puerto de Ashdod (sur de Israel), y difundió un vídeo en el que aparecen maniatados en el suelo y hacinados mientras se burla de ellos.

«¡Bienvenidos a Israel!», aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera israelí y, a sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo mientras un altavoz emite el himno nacional.

«Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo», recoge el mensaje en la red social X con el que Ben Gvir acompaña las imágenes.

El ministro, a cargo de la Policía israelí, ya visitó a activistas de otras flotillas anteriores que se dirigían a Gaza. En octubre, acudió a la prisión en el desierto del Néguev a la que fueron enviados cerca de 400 de ellos después de que denunciaran sus condiciones de detención.

«Cualquiera que apoye el terrorismo es un terrorista y merece que se le trate como tal», dijo entonces, y añadió: «Si alguno de ellos pensó que vendría aquí y recibiría una alfombra roja y trompetas se equivocaba».

En esa ocasión, varios activistas de la Flotilla deportados a Turquía denunciaron haber sido mantenidos con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas.

Desde su llegada al gobierno, Ben Gvir ha promovido la escasez de alimentos, la falta de higiene y el maltrato entre los palestinos en centros de detención o prisiones israelíes, además de la pena de muerte para los condenados por asesinato en actos de terrorismo, que fue aprobada por el Parlamento. EFE

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