The Swiss voice in the world since 1935

Extraditado a Portugal el líder una banda internacional que traficaba cannabis en Europa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 12 sep (EFE).- La Policial Judicial (PJ) de Portugal anunció este viernes la extradición desde los Países Bajos de uno de los principales líderes de una banda que introducía cannabis en Europa y países de África, bajo la apariencia de que era con fines medicinales, tras una investigación con las autoridades de España.

En un comunicado, la PJ explicó que el sospechoso, de 48 años, fue detenido en los Países Bajos y extraditado ayer a Portugal, donde este viernes tiene que comparecer para un primer interrogatorio judicial para que se le apliquen medidas cautelares.

La investigación comenzó en 2022, en cooperación con fuerzas de seguridad internacionales y «la estrecha colaboración y articulación» con la Policía española, y gracias a ella en una primera fase las autoridades se incautaron de cerca 1.200 kilogramos de anfetaminas -3-CMC y 3-MMC- y en una segunda, de más de 7.000 kilogramos de cannabis.

Durante las pesquisas, las autoridades determinaron que detrás del tráfico de esos estupefacientes estaba una organización delictiva, integrada por portugueses y extranjeros, que había adquirido empresas farmacéuticas y que se infiltraron en varias sociedades comerciales con licencia para la importación y exportación de cannabis medicinal.

A sabiendas de que en Portugal existen vulnerabilidades y brechas en el sistema de control de las exportaciones de cannabis con ese fin, los delincuentes enviaron miles de kilos de esta droga para venderla ilegalmente, usando documentación y certificados falsos, dijo la PJ. EFE

ssa/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR