Extraditan a Ecuador desde EE.UU. a un hombre investigado por violar a una menor

Compartir

2 minutos

Quito, 12 jul (EFE).- Las autoridades ecuatorianas recibieron este domingo en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito a un ciudadano extraditado desde Estados Unidos, requerido por la justicia de Ecuador por un presunto delito sexual contra una menor de edad, según informó la Policía Nacional.

La institución informó que el extraditado, identificado como Joffre Eduardo C.S., era solicitado por una unidad judicial especializada en violencia contra la mujer y delitos contra la integridad sexual de la ciudad costera de Guayaquil, y tenía vigente una notificación roja de Interpol.

La investigación se inició por un hecho ocurrido el 1 de octubre de 2023 en Guayaquil tras una denuncia presentada por la madre de una adolescente de 13 años.

La responsable de la menor declaró haber encontrado a su hija sin ropa y en compañía del extraditado y de Héctor Cecilio A.M., «quienes se encontraban al interior de la vivienda en actitud sospechosa», según la Policía.

Las investigaciones posteriores determinaron que la menor había sido víctima de una agresión de carácter sexual presuntamente cometida por los dos hombres.

Uno de los sospechosos fue detenido en el lugar, mientras que Joffre Eduardo C.S. habría huido y posteriormente fue localizado en Estados Unidos.

El pasado 30 de abril, el procesado aceptó voluntariamente su extradición a Ecuador ante un tribunal del Distrito Central de California.

La entrega fue coordinada entre la Unidad Nacional Interpol de Ecuador, la Oficina Central Nacional de Washington y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Tras su llegada al país, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales e ingresado en un centro penitenciario de Quito. EFE

af/cpy