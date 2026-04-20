Extraditan a Panamá desde Venezuela al acusado del mayor atentado en el país

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Ciudad de Panamá, 20 abr (EFE).- El ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, un presunto terrorista vinculado a Hizbulá sospechoso de la voladura de un avión comercial panameño en julio de 1994 que dejó 21 muertos, en su gran mayoría judíos, llegó este lunes a Panamá extraditado por Venezuela.

Ali Zaki Hage Jalil arribó al aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve a la capital, cerca de las 15:00 hora local (19:00 GMT), según confirmó a EFE una fuente oficial. En la terminal aérea se desplegó un amplio dispositivo de seguridad que incluyó agentes especiales y la unidad canina.

La Cancillería panameña informó el pasado 27 de marzo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había aprobado la extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, quien de acuerdo a la misma fuente fue capturado 6 de noviembre de 2025 en la venezolana Isla de Margarita a raíz de una alerta roja emitida por el país centroamericano. EFE

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