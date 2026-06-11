Extraditan a Puerto Rico a un dominicano acusado de tráfico internacional de cocaína

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Santo Domingo, 11 jun (EFE).- Las autoridades dominicanas extraditaron este jueves a Puerto Rico a un ciudadano dominicano acusado de participar en una red de tráfico internacional de drogas que operaba con destino a Estados Unidos, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El extraditado fue identificado como Missaelle Morales Silvestre, alias ‘Bori’ o ‘El Viejo’, quien fue entregado a agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), este de Santo Domingo.

Según las autoridades, Morales Silvestre está acusado de asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que la sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos desde otros países, entre ellos Colombia.

El dominicano fue arrestado en abril de este año durante un operativo de seguimiento y vigilancia realizado en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.

La orden de extradición establece que el imputado no podrá ser juzgado por delitos distintos a los que motivaron su entrega, de acuerdo con las condiciones fijadas en el decreto presidencial que ordenó su extradición a la vecina isla de Puerto Rico.

Más de 300 dominicanos han sido extraditados en los últimos cinco años, la mayoría de ellos por narcotráfico a territorio estadounidense.

República Dominicana asegura mantener una lucha «sin precedentes» contra estas estructuras del crimen organizado y el año pasado decomisó más de 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, según datos de la DNCD.EFE

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