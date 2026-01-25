Extraditan a un dominicano a Estados Unidos, que le acusa de asalto y agresión

Santo Domingo, 25 ene (EFE).- Las autoridades entregaron a Estados Unidos a un dominicano acusado de asalto armado, agresión y otros delitos en esa nación, informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El hombre fue identificado como Felipe Parra Almonte, trasladado por unidades especiales de la DNCD al Aeropuerto Internacional de Las Américas, (AILA-JFPG), donde custodiado por oficiales estadounidenses, abordó un vuelo comercial hacia ese país para responder las acusaciones que pesan en su contra.

El dominicano es requerido por una Corte Superior de Massachusetts, que le imputa los cargos de asalto armado con intención de asesinato y agresión con un arma peligrosa, causando lesiones corporales graves en violación de las leyes generales de Estados Unidos.

La captura y entrega de Parra Almonte «se traduce en la ampliación de la cooperación de la República Dominicana, con los países aliados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional», concluyó el comunicado de la agencia antidrogas.EFE

