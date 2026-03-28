Extraditan a un dominicano a Estados Unidos por narcotráfico

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Santo Domingo, 28 mar (EFE).- Un dominicano fue extraditado a Estados Unidos, país donde está acusado de narcotráfico, informó ese sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El hombre fue identificado como Christian Antonio Reynoso Pérez, quien fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG-AILA), por unidades especiales de la DNCD, donde quedó bajo la custodia de oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), quienes lo trasladaron en un vuelo comercial a la ciudad de Miami, precisó la DNCD en un comunicado.

El dominicano está acusado de asociación delictuosa para importar hacia los Estados Unidos cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, posesión, distribución y otros delitos en un tribunal de Florida.

El arresto y posterior extradición del dominicano «se traduce en el fortalecimiento de la cooperación de la República Dominicana, con Estados Unidos, en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional», señaló la agencia antidrogas en su comunicado.EFE

mf