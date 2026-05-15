Extraditan a un dominicano a Estados Unidos por tráfico de fentanilo y lavado de activos

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Santo Domingo, 15 may (EFE).- Un dominicano fue extraditado a Estados Unidos, donde es acusado de tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y lavado de activos, entre otros cargos, informó este viernes una fuente oficial.

Se trata de Frank Maiky Baez Guerrero, capturado en marzo pasado en el municipio de Baní, sureste del país, tras una resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Baez Guerrero está acusado en un tribunal de Massachusetts (EE.UU.) de pertenecer a una empresa criminal, así como de posesión con intención de distribuir fentanilo, cocaína y metanfetaminas y asociación delictuosa para el lavado de activos, entre otros cargos.

El dominicano, de 30 años, fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, a oficiales estadounidenses que lo trasladaron bajo custodia a Estados Unidos, donde deberá responder las acusaciones en su contra, agregó la nota.

La detención de Baez Guerrero corresponde «al amplio compromiso de cooperación entre Estados Unidos y la República Dominicana en la búsqueda y captura de fugitivos, vinculados al narcotráfico, la criminalidad organizada transnacional y otros delitos conexos», concluyó el comunicado oficial. EFE

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