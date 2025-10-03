Extraditan y detienen en México a socia de guarderia donde murieron 49 bebés en 2009

3 minutos

Hermosillo (México), 3 oct (EFE).- Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC, lugar donde el 5 de junio de 2009 murieron 49 bebés en un incendio, fue deportada por Estados Unidos a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Sandra Lucía Téllez Nieves fue detenida en Arizona por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos; permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy, Arizona, bajo una Ficha Roja de Interpol vigente desde 2022.

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la ciudad fronteriza de Nogales, luego que un Juez en Arizona le negó el asilo político y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés), la deportó desde Arizona hacia Sonora (noroeste).

“Posteriormente, la imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo, a disposición del Juez de la causa penal”, informó la FGR.

Según la fiscalía mexicana, Sandra Lucía estaba prófuga en territorio estadounidense, pero el Estado mexicano a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR, solicitó a las autoridades migratorias su detención y posterior deportación controlada por la Garita l, Puerta México, Dennis DeConcini, entre Nogales, Sonora y Arizona.

Sandra Lucía Téllez fue sentenciada en 2016 a 28 años de cárcel por homicidio culposo y lesiones, pero tras una serie de amparos y apelaciones su condena fue reducida a cinco años y siete meses. Desde entonces, había permanecido prófuga.

El colectivo de padres de las víctimas, denunció que, aunque se enteraron de su detención por medios de comunicación, ninguna autoridad mexicana les notificó formalmente.

“Le pedimos al Estado mexicano que haga lo necesario para que Sandra Lucía Téllez Nieves sea extraditada y puesta a disposición de las autoridades mexicanas”, exigían en una carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Fue el 5 de junio del 2009, cuando una estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a mano de socios particulares, que lucraban con este servicio público, se incendió dejando a 49 bebés muertos, 25 niñas y 25 niños sin vida; mientras que más de 70 sobrevivieron pero con secuelas de por vida como quemaduras, daño pulmonar, neuronal y estrés postraumático. EFE

