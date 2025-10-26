Exxon demanda a California por nuevas leyes de divulgación de emisiones contaminantes

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 25 oct (EFE).- Exxon Mobil inició una batalla judicial contra California para evitar cumplir con dos nuevas leyes estatales que buscan combatir el cambio climático, argumentando que violarían el derecho a la libertad de expresión de la petrolera, informaron este sábado medios estadounidenses.

La demanda de Exxon se centra en dos leyes aprobadas en 2023 que exigen a empresas petroleras públicas y privadas con ingresos anuales superiores a mil millones de dólares reportar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el uso de sus productos en el estado.

La gigante petrolera alega que la presentación de informes perjudica injustamente a las grandes empresas y las obliga a especular sobre «desarrollos futuros incognoscibles» y a difundir públicamente esas especulaciones en su sitio web, lo que viola la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

Las dos leyes, que entran en vigencia en 2026, hacen parte del Paquete de Responsabilidad Climática de California impulsado por el gobernador Gavin Newsom, que ha puesto al Estado Dorado a liderar la lucha contra el cambio climático en el país.

La demanda argumenta que el cálculo de las emisiones ordenado por las leyes no muestra el papel que Exxon y sus productos desempeñan en el calentamiento global.

También califican de defectuosa la metodología con la que se pretende que se calculen las emisiones.

«California puede creer que las empresas que cumplen con los umbrales de ingresos establecidos por los estatutos son las únicas responsables del cambio climático, pero la Primera Enmienda le prohíbe categóricamente obligar a ExxonMobil a hablar en apoyo de ese punto de vista erróneo», afirma la demanda citada por el periódico Los Angeles Times.

Exxon Mobil ha pedido al tribunal federal que impida al estado hacerle cumplir con las leyes. EFE

amv/gad

(foto)