Exxon gana más de 28.844 millones de dólares en 2025, un 14,3 % menos que el año anterior

1 minuto

Nueva York, 30 ene (EFE).- La petrolera estadounidense Exxon Mobil ganó 28.844 millones de dólares durante 2025, lo que supone un 4,8 % menos que en el ejercicio anual anterior.

En el cuarto trimestre, en el que más se fija Wall Street, Exxon Mobil obtuvo un beneficio de 6.501 millones de dólares, una pérdida de un 13,9 % respecto a los mismos meses del año anterior.

«ExxonMobil es una empresa fundamentalmente más sólida que hace solo unos años, y nuestros resultados de 2025 así lo demuestran», afirmó el presidente y director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods.

Durante 2025, la compañía distribuyó 37.200 millones de dólares a los accionistas, incluidos 17.200 millones de dólares en dividendos y 20.000 millones de dólares en recompras de acciones.

El beneficio anual por acción fue de 6,70 dólares, frente a los 7,84 del ejercicio 2024.

Tras publicar los resultados, las acciones de Exxon caían un 1,56 % en Wall Street. EFE

ecs/jco/rcf