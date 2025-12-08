Exxon Mobil, Aramco y Samref firman acuerdo para modernizar y ampliar refinería de Yanbu

El Cairo, 8 dic (EFE).- La petrolera estadounidense Exxon Mobil, la saudí Aramco y Samref firmaron este lunes un acuerdo para evaluar la modernización de la refinería de Yanbu, ubicada en esta localidad portuaria saudí a orillas del mar Rojo, así como su ampliación mediante la construcción de un nuevo complejo petroquímico.

Como parte del acuerdo, las compañías «explorarán inversiones de capital para modernizar y diversificar la producción, incluyendo refinados de alta calidad que generan menores emisiones y productos químicos de alto rendimiento», indicaron en un comunicado conjunto.

La refinería de Yanbu, operada por Samref -es una empresa conjunta entre Aramco y Exxo Mobil- comenzó a operar en 1984 con una capacidad diseñada de 263.000 barriles diarios de crudo, pero tras su mejora ahora procesa alrededor de 402.000 barriles diarios, indica en su página web.

El comunicado resaltó las «oportunidades para mejorar la eficiencia energética de la refinería y reducir las emisiones operativas mediante una estrategia integrada de reducción de emisiones».

Mohamd Y. al Qahtani, presidente de Aramco Downstream -dedicada al refino y marketing-, aseguró que «esta nueva fase de Samref marca un paso adelante en su colaboración estratégica a largo plazo con Exxon Mobil», en busca de «aumentar la conversión de petróleo crudo y líquidos de petróleo en productos químicos de alto valor».

Por su parte, Jack Williams, vicepresidente de Exxon Mobil, valoró la colaboración con la petrolera saudí, y aseveró que el proyecto «se alinea con su estrategia de centrarse en inversiones que permitan desarrollar productos de alto valor que satisfagan las cambiantes necesidades energéticas».

«Las empresas iniciarán una fase preliminar de ingeniería y diseño para el proyecto propuesto, cuyo objetivo será maximizar las ventajas operativas, mejorar la competitividad de Samref y contribuir a satisfacer la creciente demanda de productos petroquímicos de alta calidad en el reino (saudí)», añadió el comunicado. EFE

