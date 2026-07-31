ExxonMobil ganó un 26,4 % más hasta junio pese a las interrupciones en Oriente Medio

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Nueva York/Madrid, 31 jul (EFE).- La estadounidense ExxonMobil ganó 18.708 millones de dólares de enero a junio (16.260 millones de euros), un 26,4 % más que en el mismo periodo del año pasado, gracias a la mejora de sus principales áreas de negocio y la mayor eficiencia operativa, y pese a que su producción descendió ligeramente, afectada por las interrupciones en Oriente Medio.

La multinacional facturó en el semestre 201.155 millones de dólares, un 22,2 % más que en los mismos seis meses del año pasado, según detalló en un comunicado.

ExxonMobil produjo en el segundo trimestre una media de 4,514 millones de barriles de petróleo al día, un 1,7 % menos que los 4,594 millones del mismo periodo del año anterior.

Este resultado se produjo después de que obtuviera un beneficio de 14.525 millones de dólares entre abril y junio, un 105 % más que en el segundo trimestre de 2025.

La petrolera ha explicado que la mejora del beneficio en el semestre se ha apoyado en el mejor comportamiento de todas sus áreas de negocio.

En exploración y producción, ha destacado la mayor fiabilidad de sus operaciones, que permitió alcanzar niveles récord de producción en más de dos décadas en los activos no afectados por las interrupciones en Oriente Medio.

Asimismo, el flujo de caja de las actividades operativas ascendió a 23.600 millones de dólares y el flujo de caja libre alcanzó los 17.200 millones.

La petrolera y gasista, una de las principales del mundo, anunció este viernes, con motivo de la presentación de los resultados del semestre, que ha aprobado la inversión definitiva para ampliar en Luisiana la planta de mezclas Proxxima, que añadirá una capacidad anual de 120.000 toneladas.

ExxonMobil anunció además un dividendo de 1,03 dólares por acción para el tercer trimestre, que abonará el 10 de septiembre a los accionistas registrados al cierre de la sesión del 17 de agosto.

Su presidente y director ejecutivo, Darren Woods, ha reconocido que el segundo trimestre ha estado marcado por las dificultades, en un contexto en el que a medida que las condiciones cambiaban iban trasladando sus productos donde se necesitaban, a fin de optimizar sus activos y brindar apoyo a sus clientes. EFE

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