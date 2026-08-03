Félix Sánchez, símbolo del atletismo dominicano, es homenajeado por su legado

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Santo Domingo, 3 ago (EFE).- El doble campeón olímpico dominicano Félix Sánchez recibió este lunes un homenaje del comité organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que reconoció su exitosa trayectoria deportiva con un acto celebrado en el segundo nivel del Estadio Olímpico que lleva su nombre.

El exatleta recibió un cuadro enmarcado que incorpora un fragmento original de la nueva pista de atletismo, elaborado con los dos tonos del material utilizado en su construcción, como símbolo de su legado para el deporte dominicano.

«Es un detalle especial, agradezco inmensamente porque siento el cariño del pueblo dominicano, y esto me dice que el esfuerzo valió la pena», indicó el doble campeón olímpico.

El acto fue encabezado por el presidente del comité organizador de Santo Domingo 2026, José P. Monegro, quien explicó que el homenaje forma parte de una segunda etapa de reconocimientos impulsada por la organización de la cita regional.

«Estamos iniciando con el atletismo, la segunda fase de los juegos, los cuales nos sentimos muy satisfechos por haber superado todas las expectativas», manifestó Monegro.

El dirigente señaló que la distinción a Sánchez responde a la exitosa carrera deportiva del exvelocista, considerado una de las mayores figuras del atletismo dominicano y ganador de dos medallas de oro olímpicas en los 400 metros con vallas.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos Félix Peguero, presidente de la Federación Dominicana de Atletismo; Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports; Felipe Vicini, presidente del Grupo Creso; el Comité Olímpico Dominicano (COD), representado por su presidente, Garibaldy Bautista, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

«En nombre del Comité Olímpico, el movimiento lo recibe con mucho agrado. Esta pista llega con las características de montar eventos mundialistas y esperamos que la federación de atletismo pueda aprovechar esta instalación y que todos juntos podamos velar por su mantenimiento», dijo Bautista.

Luis Mejía, Felipe Vicini y el ministro Kelvin Cruz también agradecieron la distinción recibida.

«Mi agradecimiento por tan alta distinción, que la celebro y la disfruto», manifestó Mejía, mientras que Cruz agregó: «Agradezco al presidente Luis Abinader por tomarme en cuenta para, a través del deporte, servir al pueblo». EFE

rao/laa